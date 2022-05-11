ФСБ предотвратила теракт в Калининграде, который планировалось осуществить 9 мая. Сотрудники службы задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Это гражданин России, который, по данным ФСБ, планировал террористическую атаку по одной из воинских частей. Затем он собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.