Канцлер Австрии назвал страны, которые выступают против эмбарго на российский газ

Все больше европейских стран отказываются от ужесточения антироссийских санкций. Австрия не будет отказываться от российского газа. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер. По его словам, такого же мнения придерживаются в Германии, Венгрии и Болгарии.

В этих странах не хотят спровоцировать резкий рост цен на топливо, который уже вызвал акции протеста во многих странах по всему миру. Хуже всего ситуация складывается в Шри-Ланке, которая объявила о дефолте по внешнему долгу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

