Пожар произошел в одном из корпусов больницы на западе Москвы – СМИ

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Пожар произошел в терапевтическом корпусе городской клинической больницы № 71 на западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что на 4 этаже возникло сильное задымление. Из здания эвакуировали 40 человек. Пострадавших нет.

Также сообщается, что в настоящее время пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице РАН. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек.

До этого пожар произошел в инфекционном отделении больницы в Сургуте. Площадь составила 9 квадратных метров. В результате происшествия один человек получил ожоги. Из горящего здания спасли семь человек, еще 25 были эвакуированы.

