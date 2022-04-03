Пожар в ЦКБ РАН потушен – МЧС

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Пожарные ликвидировали горение в Центральной клинической больнице РАН в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"...в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО, бульвар Литовский, дом 1 А. Благодаря грамотным и слаженным действиям в 14:46 пожар полностью ликвидирован", – сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания, по информации МЧС, составила 25 квадратных метров.

Также сообщается, что спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Пожар в ЦКБ РАН на Литовском бульваре в одном из корпусов на пятом этаже начался днем 3 апреля. Возгоранию присвоили второй (повышенный) номер сложности.