Пожар вспыхнул в клинической больнице РАН в Москве

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Пожар вспыхнул в корпусе клинической больнице РАН в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Речь идет о корпусе на Литовском бульваре, доме 1а. Возгорание возникло на пятом этаже лечебного учреждения. Внутри помещения открытое горение, из окон идет черный дым.

Людей эвакуируют из горящего корпуса. Пожарные спасли 10 человек. Среди них как минимум трое лежачих больных. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

"На горящем этаже больницы много людей. В настоящее время все силы брошены на их спасение и эвакуацию. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", – сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия запрашивают шесть карет скорой помощи.

Ранее пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Могоча Забайкальского края. В результате 3 человека погибли, еще 12 успели самостоятельно эвакуироваться.

