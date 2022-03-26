Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Забайкалье

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Три человека погибли в результате пожара в городе Могоча Забайкальского края, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в жилом одноэтажном доме по улице Зеленая. Площадь пожара составила 480 квадратных метров. В сгоревшем доме обнаружили три трупа.

В МЧС добавили, что самостоятельно из дома эвакуировались 12 человек.

Ранее сообщалось, что тела двух женщин нашли после тушения пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке. В МЧС рассказали, что на момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым.

В результате возгорания подвал поврежден на площади около 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.