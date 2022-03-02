Тела 2 человек обнаружили при тушении пожара в квартире в центре Москвы

02 марта, 23:30
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на Смоленском бульваре в Москве. После ликвидации возгорания нашли тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по факту пожара находится на контроле в прокуратуре Москвы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из горящего здания спасли 13 человек, всего эвакуировано около 40 жильцов.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Жильцов верхних этажей эвакуировали.
До этого пожар произошел в жилом доме на Житной улице Москвы вблизи зданий Центробанка и МВД. На площади 30 квадратных метров загорелись кровля и деревянный вентиляционный короб. Из здания эвакуировали 25 человек.
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