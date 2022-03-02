Тела 2 человек обнаружили при тушении пожара в квартире в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на Смоленском бульваре в Москве. После ликвидации возгорания нашли тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по факту пожара находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из горящего здания спасли 13 человек, всего эвакуировано около 40 жильцов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Жильцов верхних этажей эвакуировали.

До этого пожар произошел в жилом доме на Житной улице Москвы вблизи зданий Центробанка и МВД. На площади 30 квадратных метров загорелись кровля и деревянный вентиляционный короб. Из здания эвакуировали 25 человек.