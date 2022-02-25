Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Возгорание случилось в доме 24 по улице Грина в Северном Бутове. Пожар возник на 14-м этаже здания.

"В квартире обнаружен погибший человек", – сообщил источник.

Он уточнил, что с верхних этажей эвакуировали всех жильцов.

Площадь возгорания составила 7 квадратных метров. Информации о других пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Житной улице Москвы вблизи зданий Центробанка и МВД. На площади 30 квадратных метров загорелись кровля и деревянный вентиляционный короб. Из здания эвакуировали 25 человек.

До этого сотрудники МЧС потушили пожар в здании шиномонтажа на Новой Переведеновской улице в центре Москвы. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.