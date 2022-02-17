Пожар в здании шиномонтажа в центре Москвы потушили

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар в здании шиномонтажа в центре столицы удалось полностью потушить. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что ликвидация возгорания была объявлена в четверг, 17 февраля, в 00:11.

Сообщение о пожаре на улице Новой Переведеновской в доме номер 3 поступило накануне. По данным МЧС, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

Пожар происходил в одноэтажном здании. Огонь оказались охвачены оборудование и отделка шиномонтажа.