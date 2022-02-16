Здание шиномонтажа загорелось в центре Москвы

16 февраля, 23:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар случился в здании шиномонтажа в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.
Инцидент случился на улице Новой Переведеновской в доме номер 3. Площадь пожара на данный момент составляет 100 квадратных метров.
"Начался пожар, огонь перешел на кровлю", – уточнил источник.
Собеседник агентства добавил, что возгорание охватило оборудование и отделку шиномонтажа, находящегося в группе зданий.
Позднее информацию о пожаре подтвердили в столичном главке МЧС. Там уточнили, что возгорание происходит в одноэтажном здании.
Ранее сообщалось, что на территории завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицыслучился пожар.
Предварительно, на месте происшествия горела бытовая химия. Сообщения о пожаре поступили в ГУ МЧС по городу в 11:43.
Пожар произошел на заводе "Серп и Молот" в столице
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