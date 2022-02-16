Здание шиномонтажа загорелось в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар случился в здании шиномонтажа в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.

Инцидент случился на улице Новой Переведеновской в доме номер 3. Площадь пожара на данный момент составляет 100 квадратных метров.

"Начался пожар, огонь перешел на кровлю", – уточнил источник.

Собеседник агентства добавил, что возгорание охватило оборудование и отделку шиномонтажа, находящегося в группе зданий.

Позднее информацию о пожаре подтвердили в столичном главке МЧС. Там уточнили, что возгорание происходит в одноэтажном здании.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицыслучился пожар.

Предварительно, на месте происшествия горела бытовая химия. Сообщения о пожаре поступили в ГУ МЧС по городу в 11:43.



