Взрыв газа произошел в жилом доме в Люберцах

21:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. Пострадал один человек, сообщает прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, сегодня в доме 21 на 1-м Панковском проезде городского округа Люберцы произошел хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что конструкции здания не повреждены. По данным источника ТАСС, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования.
"Предварительной причиной взрыва определена неисправность газового оборудования", – отметил собеседник агентства.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку. В ходе нее специалисты оценят действия ответственных лиц, в частности в вопросе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
Ранее взрыв прогремел в частном жилом доме в Люберцах. В результате произошло частичное обрушение здания. При этом пожара не последовало. Из-под завалов удалось спасти девочку 2013 года рождения, двое взрослых и второй ребенок смогли покинуть здание самостоятельно.
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