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Москва 24

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происшествия

21:21

Взрыв газа произошел в жилом доме в Люберцах

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. Пострадал один человек, сообщает прокуратура Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в доме 21 на 1-м Панковском проезде городского округа Люберцы произошел хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что конструкции здания не повреждены. По данным источника ТАСС, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования.

"Предварительной причиной взрыва определена неисправность газового оборудования", – отметил собеседник агентства.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку. В ходе нее специалисты оценят действия ответственных лиц, в частности в вопросе соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее взрыв прогремел в частном жилом доме в Люберцах. В результате произошло частичное обрушение здания. При этом пожара не последовало. Из-под завалов удалось спасти девочку 2013 года рождения, двое взрослых и второй ребенок смогли покинуть здание самостоятельно.

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