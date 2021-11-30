Взрыв произошел в частном доме в Люберцах

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Взрыв прогремел в частном жилом доме в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть во вторник, 30 ноября, в 04:48. Хлопок случился в доме № 22 в деревне Торбеево.

В результате взрыва произошло частичное обрушение здания. При этом пожара не последовало.

По данным РИА Новости, из разрушенной части здания удалось спасти девочку 2013 года рождения. Она была передана медикам.

"Двое взрослых и второй ребенок вышли самостоятельно из неразрушенной части дома до прибытия подразделений", – отмечается в заявлении.

Ранее один человек скончался в результате взрыва в доме в Махачкале. При этом еще трое пострадавших, включая двоих детей, были госпитализированы.