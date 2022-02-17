Крыша жилого дома возле зданий ЦБ и МВД загорелась в Москве

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Кровля дома загорелась в жилом доме на Житной улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что ЧП произошло в доме 10, строении 1. Там охвачены огнем крыша и деревянный вентиляционный короб. Площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

По информации источника, в настоящий момент полностью эвакуирован один из подъездов дома, выведены 25 человек.

Отмечается, что дом, где произошло возгорание, расположен рядом с одним из зданий Центрального банка России и главным зданием МВД РФ.

Ранее в центре Москвы на Спартаковской улице загорелся Богоявленский кафедральный собор. Позже в МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание на 2-м этаже в 2-этажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.