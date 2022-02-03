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Богоявленский кафедральный собор загорелся в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"В Богоявленском кафедральном соборе на Спартаковской улице произошло возгорание. Есть угроза перехода огня на крышу здания", – рассказал собеседник информагентства.

Позднее в столичном главке МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание на 2-м этаже в 2-этажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в четверг, 3 февраля, в подмосковном Фрязине загорелась мебельная фабрика. Огонь распространился на площади в 7 тысяч квадратных метров. Обстоятельства инцидента проверят в прокуратуре Московской области.