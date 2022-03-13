Два человека погибли при пожаре в подвале жилого дома во Владивостоке

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Тела двух женщин нашли после тушения пожара в подвале многоквартирного дома во Владивостоке, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В пресс-службе уточнили, что на момент прибытия пожарных из подвала шел густой дым. Также самостоятельно из подвала эвакуировалось два человека. В результате возгорания подвал поврежден на площади около 10 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Воронеже. В результате обрушились межэтажные перекрытия и произошел пожар на площади 120 квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").