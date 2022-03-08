Четыре трупа обнаружили в бытовке на востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Четверых мертвых мужчин обнаружили в бытовке на территории склада в столичном районе Соколиная гора. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

"На территории складского комплекса на Семеновскому валу в строительной бытовке на кроватях обнаружены тела 4 мужчин 1984, 1998, 1999, 1976 годов рождения без внешних признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка. Известно, что погибшие ремонтировали фасад здания и жили в указанной бытовке. Специалисты намерены выяснить соблюдалось ли при этом законодательство в сфере охраны труда и техники безопасности.

Ранее в поселении Щаповском в ТиНАО пожар произошел в строительной бытовке. В результате происшествия погибли три человека – их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания. По данному факту прокуратура организовала проверку.

