Два человека погибли при пожаре в ТиНАО

10 февраля, 21:32
Фото: moscow.mchs.gov.ru
В ТиНАО загорелся деревянный дом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, улица Карла Маркса, дом 26, где происходит возгорание в двухэтажном деревянном доме на площади 120 квадратных метров", – рассказали спасатели.
По их данным, в результате пожара погибли два человека. В настоящее время возгорание локализовано. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее пожар произошел в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. В результате происшествия погибли три человека – их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания.
По данному факту прокуратура организовала проверку.
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