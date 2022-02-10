Два человека погибли при пожаре в ТиНАО

Фото: moscow.mchs.gov.ru

В ТиНАО загорелся деревянный дом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец, улица Карла Маркса, дом 26, где происходит возгорание в двухэтажном деревянном доме на площади 120 квадратных метров", – рассказали спасатели.

По их данным, в результате пожара погибли два человека. В настоящее время возгорание локализовано. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. В результате происшествия погибли три человека – их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

