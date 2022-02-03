7 человек спасли из горящего дома на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в 12-этажном жилом доме на улице Новинки в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание случилось в межквартирном холле между первым и вторым этажами, в одной из квартир и на балконе второго этажа. Сообщение о происшествии поступило в четверг в 21:50, в 22:12 пожар был локализован.

В ведомстве уточнили, что в ходе тушения из пожара было спасено семь человек. Информации о пострадавших нет.

Ранее в этот день пожар произошел в Богоявленском кафедральном соборе в центре Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

До этого пожар произошел на мебельной фабрике на Окружном проезде в наукограде Фрязино. Возгорание случилось на площади 7 тысяч квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

К тушению привлекались 90 спасателей и 32 единицы техники. Из здания были эвакуированы 70 человек. По данному факту прокуратура организовала проверку.