Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязине локализован

Фото: МЧС России

Пожар на мебельной фабрике во Фрязине городского округа Щелково локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Произошло частичное обрушение конструкций здания", – рассказал собеседник агентства, добавив, что в результате возгорания пострадал один человек.

Мебельная фабрика загорелась вечером 3 февраля на Окружном проезде в наукограде Фрязино. Пожару был присвоен третий ранг сложности, к его тушению привлекались 90 спасателей и 32 единицы техники. Из здания были эвакуированы 70 человек.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

