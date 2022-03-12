Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Воронеже

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Воронеже. Предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве добавили, что взрыв произошел в многоквартирном 9-этажном жилом панельном доме в Воронеже, на улице Хользунова, дом 88. В результате обрушились межэтажные перекрытия 3–4-го этажей и произошел пожар на площади 120 квадратных метров.

Отмечается, что из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Сейчас для жителей дома готовят пункты временного размещения.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. Пострадал один человек. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.