Пожар произошел на складе в подмосковном поселке Нахабино

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар на площади 300 квадратных метров начался в складском помещении в одном из поселков в районе Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Горем, дом 28. Пожару присвоен второй номер сложности.

В МЧС добавили, что по предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации привлекается более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что склад ООО "Ярбутылка" загорелся на площади 800 квадратных метров в Ярославле. Возгорание произошло на улице Механизаторов, дом 14. В тушении были задействованы 21 единица техники и 60 человек личного состава.