Склад загорелся на площади 800 квадратных метров в Ярославле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад ООО "Ярбутылка" загорелся на площади 800 квадратных метров в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на улице Механизаторов, дом 14. В тушении задействованы 21 единиц техники, 60 человек личного состава.

В 23:05 пожар локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что кровля жилого дома загорелась в подмосковном Орехово-Зуеве, площадь пожара составила 900 квадратных метров. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.