Пожар произошел в ковидном госпитале в Красноярске

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар произошел в больнице № 20 в Красноярске в корпусе для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате инцидента пострадали пять человек.

"Очаг пожара находился в палате на четвертом этаже пятиэтажного терапевтического корпуса, переоборудованного под лечение коронавируса. У пострадавших пяти человек – отравление продуктами горения и ожоги первой степени", – сказал собеседник агентства.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади пять квадратных метров. Из здания медучреждения в момент ЧП эвакуировали 112 человек.

В качестве возможной причины пожара источники называют короткое замыкание.

Ранее на Украине в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, вследствие которого на 55 квадратных метрах возник пожар. В результате инцидента погибли два человека.

