Склад загорелся на площади 1,5 тысячи "квадратов" в подмосковном Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Склад с сантехникой загорелся в подмосковном Подольске, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на улице Промышленной. Огонь вспыхнул на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В 12:50 пожар локализовали, в связи с чем угроза распространения снята. С огнем борются порядка 60 человек и 17 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйске в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.