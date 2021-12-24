Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:35

Главная / Истории /

Родственница раскрыла подробности гибели пациентки при пожаре в больнице в Астрахани

Пожар в инфекционной больнице: что известно о трагедии в Астрахани
происшествия регионы

В Астрахани 24 декабря в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.

Замыкание проводки

Два человека погибли при пожаре в больнице Астрахани

Сообщение о пожаре поступило спасателям утром 24 декабря. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место отправились 4 единицы техники и 13 человек личного состава, рассказали в Главном управлении МЧС России по Астраханской области. Спасателям удалось быстро ликвидировать открытое горение.

Судя по видео, которые распространились в СМИ, одна из палат выгорела полностью. На кадрах видны стены в копоти и разбитые стекла. В пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили, что 18 человек, которые лечились в больнице, были эвакуированы на второй этаж.

"Один ребенок переведен в инфекционное отделение. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли. 14 человек медицинского персонала переведены вместе с пациентами для продолжения лечения пациентов", – добавили в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения региона Александра Буркина, предварительно, возгорание произошло в боксе реанимационного отделения из-за замыкания электропроводки.

Мы выражаем соболезнования близким погибших, проводится пожарно-техническая экспертиза, проводим и собственное расследование.
Александр Буркин
министр здравоохранения Астраханской области

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Проверку организовала и региональная прокуратура.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил замруководителя Росздравнадзора Дмитрию Павлюкову вылететь из Москвы к месту происшествия. Вместе с ним разбираться в причинах ЧП будут сотрудники Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией. Губернатор области Игорь Бабушкин взял ситуацию на личный контроль.

Не сгорели, а задохнулись?

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС

Источник в областной больнице рассказал "Московскому комсомольцу", что погибшие женщины в момент пожара якобы были в сознании и подключены к аппаратам неинвазивной вентиляции легких. По словам собеседника издания, к моменту эвакуации пациентки надышались углекислым газом, из-за чего скончались.

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что, если версия о замыкании электропроводки подтвердится, под подозрение может попасть ответственный за противопожарную безопасность в больнице.

"Также возможно привлечение к ответственности тех, кто проверял за последние годы противопожарное состояние этого помещения от МЧС. И, разумеется, нужно говорить об ответственности руководителя больницы. Это те, кто в первую очередь подпадают под подозрение", – рассказал Воробьев.

С учетом того, что здесь речь идет о смерти двух человек, это самая тяжкая квалификация. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы.
Василий Воробьев
юрист

По словам Воробьева, родственники погибших имеют право на компенсацию. Однако прежде следует дождаться результатов экспертиз, указал он.

"Если будет установлена вина конкретных лиц, то взыскание возможно как с больницы, так и лично с того, кто причинил вред. Причем в первом случае медучреждение затем может подать иск к тому, кого привлекут к уголовной ответственности", – резюмировал эксперт.

Племянница и крестница одной из погибших пациенток Татьяна рассказала, что в областную больницу ее родственница попала около двух недель назад, сообщает сайт "Комсомольской правды". По ее словам, женщина очень боялась заразиться коронавирусом, а когда это случилось и она оказалась на больничной койке, надеялась скорее поправиться.

Врачи говорили, что ее состояние стабильно тяжелое. В последнее время была в реанимации, подключена к кислороду. У нее были шансы вылечиться, но случилась эта страшная трагедия.
Татьяна
родственница одной из погибших

"Это самая страшная смерть, которая только может быть", – добавила Татьяна.

О родственнице она вспоминает как о добром и светлом человеке, любившем жизнь и своих родных.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать