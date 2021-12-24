Родственница раскрыла подробности гибели пациентки при пожаре в больнице в Астрахани

В Астрахани 24 декабря в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги произошел пожар. Погибли два человека. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.



Замыкание проводки

Два человека погибли при пожаре в больнице Астрахани

Сообщение о пожаре поступило спасателям утром 24 декабря. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место отправились 4 единицы техники и 13 человек личного состава, рассказали в Главном управлении МЧС России по Астраханской области. Спасателям удалось быстро ликвидировать открытое горение.

Судя по видео, которые распространились в СМИ, одна из палат выгорела полностью. На кадрах видны стены в копоти и разбитые стекла. В пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили, что 18 человек, которые лечились в больнице, были эвакуированы на второй этаж.

"Один ребенок переведен в инфекционное отделение. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли. 14 человек медицинского персонала переведены вместе с пациентами для продолжения лечения пациентов", – добавили в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения региона Александра Буркина, предварительно, возгорание произошло в боксе реанимационного отделения из-за замыкания электропроводки.





Александр Буркин министр здравоохранения Астраханской области Мы выражаем соболезнования близким погибших, проводится пожарно-техническая экспертиза, проводим и собственное расследование.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Проверку организовала и региональная прокуратура.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил замруководителя Росздравнадзора Дмитрию Павлюкову вылететь из Москвы к месту происшествия. Вместе с ним разбираться в причинах ЧП будут сотрудники Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией. Губернатор области Игорь Бабушкин взял ситуацию на личный контроль.



Не сгорели, а задохнулись?

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС

Источник в областной больнице рассказал "Московскому комсомольцу", что погибшие женщины в момент пожара якобы были в сознании и подключены к аппаратам неинвазивной вентиляции легких. По словам собеседника издания, к моменту эвакуации пациентки надышались углекислым газом, из-за чего скончались.

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что, если версия о замыкании электропроводки подтвердится, под подозрение может попасть ответственный за противопожарную безопасность в больнице.

"Также возможно привлечение к ответственности тех, кто проверял за последние годы противопожарное состояние этого помещения от МЧС. И, разумеется, нужно говорить об ответственности руководителя больницы. Это те, кто в первую очередь подпадают под подозрение", – рассказал Воробьев.





Василий Воробьев юрист С учетом того, что здесь речь идет о смерти двух человек, это самая тяжкая квалификация. Максимальное наказание может составить до семи лет лишения свободы.

По словам Воробьева, родственники погибших имеют право на компенсацию. Однако прежде следует дождаться результатов экспертиз, указал он.

"Если будет установлена вина конкретных лиц, то взыскание возможно как с больницы, так и лично с того, кто причинил вред. Причем в первом случае медучреждение затем может подать иск к тому, кого привлекут к уголовной ответственности", – резюмировал эксперт.

Племянница и крестница одной из погибших пациенток Татьяна рассказала, что в областную больницу ее родственница попала около двух недель назад, сообщает сайт "Комсомольской правды". По ее словам, женщина очень боялась заразиться коронавирусом, а когда это случилось и она оказалась на больничной койке, надеялась скорее поправиться.





Татьяна родственница одной из погибших Врачи говорили, что ее состояние стабильно тяжелое. В последнее время была в реанимации, подключена к кислороду. У нее были шансы вылечиться, но случилась эта страшная трагедия.

"Это самая страшная смерть, которая только может быть", – добавила Татьяна.

О родственнице она вспоминает как о добром и светлом человеке, любившем жизнь и своих родных.

