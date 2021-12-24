Прокуратура начала проверку после пожара в астраханской больнице

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС

После пожара в астраханской больнице региональная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура области начала проверку в связи с пожаром в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области "Областная инфекционная больница им. А. М. Ничоги", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Астрахани Владимир Колчин. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар в инфекционной больнице Астрахани произошел утром 24 декабря. Из здания эвакуировали 16 человек. В результате пожара погибли два человека.

