Скончались еще 2 пострадавших при утечке кислорода на ЦБК в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В больнице скончались еще два человека, пострадавших при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Усть-Илимске Иркутской области. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщает ТАСС.

Ранее в больнице в результате этого ЧП скончались двое. К настоящему моменту число жертв выросло до 4.

Трагедия произошла 24 ноября. На ЦБК случилась разгерметизация кислородной магистрали. Пять рабочих получили травмы, их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в реконструируемом здании больницы в Мещанском районе столицы погибли два человека. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания, где располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра. Из горящего здания спасатели вывели 27 рабочих.