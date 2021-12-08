Скончались еще 2 пострадавших при утечке кислорода на ЦБК в Иркутской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В больнице скончались еще два человека, пострадавших при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Усть-Илимске Иркутской области. Об этом в среду, 8 декабря, со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщает ТАСС.
Ранее в больнице в результате этого ЧП скончались двое. К настоящему моменту число жертв выросло до 4.
Трагедия произошла 24 ноября. На ЦБК случилась разгерметизация кислородной магистрали. Пять рабочих получили травмы, их госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в реконструируемом здании больницы в Мещанском районе столицы погибли два человека. Возгорание произошло на третьем этаже административного здания, где располагается один из корпусов Московского международного онкологического центра. Из горящего здания спасатели вывели 27 рабочих.
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