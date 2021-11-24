Пять человек пострадали при разгерметизации кислородной магистрали под Иркутском – СМИ

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В Иркутской области несколько человек пострадали в результате происшествия на целлюлозно-бумажном комбинате "Илим". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Усть-Илимске на целлюлозно-бумажном комбинате произошла разгерметизация кислородной магистрали. Пострадали пять человек", – рассказал он.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее в подмосковном Серпухове произошел крупный пожар в производственном здании. Оно находится на территории завода по изготовлению продукции из пластика. Огнем было охвачено почти три тысячи квадратных метров.