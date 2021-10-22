Генпрокуратура организовала проверку Ростехнадзора после ЧП под Рязанью

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Генеральная прокуратура организовала проверку Приокского управления Ростехнадзора после пожара на территории завода синтетических волокон "Эластик" в Рязанской области, сообщает ТАСС.

Установлено, что в июне ведомство провело плановую проверку в компании "Разряд", арендующей помещение, где произошел пожар, по вопросу соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.

Тогда были выявлены различные нарушения и для их устранения были выданы предписания с конкретным сроком исполнения.

Кроме того, по поручению генпрокурора Игоря Краснова областная прокуратура даст оценку соблюдению компанией "Разряд" законодательства в сфере пожарной и промышленной безопасности, а также требований охраны труда.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В результате ЧП 17 сотрудников предприятия погибли. На месте скончались 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в городе Рязани, однако позднее он скончался.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.