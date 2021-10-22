Пострадавший при пожаре на заводе под Рязанью погиб в больнице

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Пострадавший во время пожара в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативную группу регионального правительства.

"Скончался пациент, доставленный санавиацией Центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в городе Рязань", – говорится в сообщении.

Медики приняли все необходимые меры для его спасения, однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

Ранее в администрации региона сообщили гибели 15 человек. Позднее в Минздраве уточнили, что жертвами стали 16 человек.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

