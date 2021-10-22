Местная жительница рассказала подробности ЧП на пороховом заводе под Рязанью

Фото: МЧС России

Местная жительница рассказала подробности происшествия на заводе по производству пороха в поселке Лесное Рязанской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина узнала о случившемся, увидев с балкона черные клубы дыма. По ее словам, сначала показалось, что пожар произошел в местных гаражах.

"У нас такое бывает. Но потом нам рассказали, что взорвался завод "Разряд". Там кругом взрывчатые вещества. Такой вот поэтому масштаб. Я слышала, что погибла вся смена", – отметила она.

По словам женщины, во время пожара не раздавалось хлопков и взрывов.

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В региональном Минздраве сообщили о гибели 15 человек. Один пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, о судьбе еще одного пока ничего не известно.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса в одном из цехов. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

