Власти выделят семьям погибших при ЧП под Рязанью по 1 млн рублей

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Семьи погибших при пожаре на заводе в Рязанской области получат по 1 миллиону рублей, заявил губернатор региона Николай Любимов.

"Сейчас нам важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки", – написал Любимов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сообщение о пожаре в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области поступило в МЧС 22 октября в 08:22 по московскому времени. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В результате ЧП все 17 сотрудников предприятия погибли. На месте умерли 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в городе Рязани, где он и скончался.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

