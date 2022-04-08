Фото: minenergo.gov.ru

Петр Бобылев покинул пост замминистра энергетики РФ по собственной просьбе. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Бобылева Петра Михайловича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", – говорится в заявлении.

На его место был назначен Сергей Мочальников.

Петр Бобылев работал в министерстве энергетики с 2010 по 2020 год, в это время он находился на должности начальника отдела, заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.

В октябре 2020 года он перешел в Минэкономразвития на пост руководителя департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии. Однако через год вернулся в Минэнерго, став замминистра. На своем посту Бобылев отвечал за работу департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений.

Ранее покинул свой пост специальный представитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. Спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев отмечал, что решение Чубайса покинуть пост не отразится каким-либо образом на развитии климатической повестки в РФ.

