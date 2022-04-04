Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назначен на должность посла в США

11:00
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Вице-премьер Грузии, глава министерства иностранных дел страны Давид Залкалиани покинул свою должность в связи с переходом на пост посла в США. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
"Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США", – цитирует Гарибашвили ТАСС.
Премьер-министр Грузии поблагодарил Залкалиани за проделанную работу на посту главы МИД. Новым министром иностранных дел республики глава кабмина назначил Илью Дарчиашвили.
"Я хочу представить вам на должность министра иностранных дел теперь уже бывшего руководителя администрации правительства господина Илью Дарчиашвили", – заключил Гарибашвили.
Пост главы МИД Грузии Давид Залкалиани занимал с января 2018 года. Ранее он был замглавы дипведомства. В январе 2021 года Залкалиани также стал вице-премьером правительства.
Ранее власти Словакии потребовали сократить число сотрудников посольства РФ в Братиславе на 35 человек. Предположительно, это приведет к сокращению штата диппредставительства примерно вдвое.
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