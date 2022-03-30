Словакия потребовала сократить число сотрудников российского посольства

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Власти Словакии потребовали сократить число сотрудников посольства РФ в Братиславе на 35 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

"Подтверждаем, что словацкая сторона передала послу РФ в республику ноту с уведомлением о ее решении сократить численность сотрудников посольства в Братиславе на 35 человек", – сказали в посольстве.

Предположительно, это приведет к сокращению штата диппредставительства примерно вдвое. Как следует из заявления МИД Словакии, данное решение обусловлено тем, что российские дипломаты продолжают осуществлять деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

14 марта словацкие власти приняли решение о высылке из страны трех российских дипломатов. В качестве причины была названа их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией.

В МИД РФ такой шаг назвали безосновательным и пообещали не оставить его без ответа. Уже 28 марта Россия объявила о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве.

