Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специальный представитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс покинул свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по климату Руслана Эдельгериева.

"Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране. Сейчас мы сконцентрированы на разработке нормативной базы по углеродному рынку в России, эксперименту на Сахалине, а также готовимся к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе (ноябрь 2022 года)", – заявил он.

Ранее Чубайс предсказал другую жизнь при введении платы за углеродные выбросы. Он заявил, что введение платы за углеродные выбросы будет нейтрализовать последствия от углеродного налога Евросоюза.

Чубайс также отметил, что взимание налога Европарламент перенес с 2026 на 2025 год, а лишение льгот для европейских производителей – с 2035 на 2028 год.