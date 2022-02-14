Чубайс предсказал другую жизнь при введении платы за углеродные выбросы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что введение платы за углеродные выбросы будет нейтрализовать последствия от углеродного налога Евросоюза.

На правительственном совещании под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова Чубайс прокомментировал тестирование системы торговли квотами на выбросы в Сахалинской области. Он напомнил, что в этом вопросе важно учитывать и трансграничный углеродный налог.

Чубайс также отметил, что взимание налога Европарламент перенес с 2026 на 2025 год, а лишение льгот для европейских производителей – с 2035 на 2028 год. Он пояснил, что сегодня углекислый газ на бирже стоит 100 долларов за тонну, а при учете квот – 50 долларов за тонну. По его словам, к 2030 году ставка поднимется до 100 долларов за тонну.

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", – цитирует Чубайса РБК.

Он выразил мнение, что этого можно избежать, приняв решение в 2022 году и реализовав его в 2023-м. В таком случае бюджет России на 2024–2027 годы должен быть сформирован с учетом этого решения. По его расчетам, уплата составит 1,5 триллиона рублей за 10 долларов за тонну выбросов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к переходу на новую энергетику из-за падения мирового спроса на углеводороды.

Концепция развития водородной энергетики уже утверждена на ближайшие 3 года. Будут созданы профильные кластеры и реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода.

