Чубайс заявил, что Путин увел Россию с тупого пути развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин обозначил России цели углеродной нейтральности, тем самым уведя ее с тупого пути развития. Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Он отметил, что сейчас мир совершает переход от невозобновляемых источников энергии к чистым. Чубайс рассказал, что в этом случае возможны две стратегии: игнорирование энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.

По его словам, первая стратегия называется тупой, а вторая – умной (от английского smart strategy. – Прим. ред.).

"Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год", – цитирует Чубайса РИА Новости.

Он пояснил, что при тупом пути развития через 20–30 лет Россия чувствовала бы себя страной, безнадежно отставшей от экономик лидеров.

По его словам, доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут составить 40 миллиардов долларов. Чубайс предрек появление 10 новых отраслей, в числе которых – использование водорода как нового голубого топлива.

"У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 миллионов тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 миллиардов долларов", – подчеркнул он.

Ранее Чубайс рассказал, что в ближайшие 30 лет российскую экономику ожидает масштабная трансформация. Она будет осуществлена в рамках энергоперехода и затронет все виды бизнеса. Он отметил, что сегодняшнее поколение стало свидетелем информационной революции, которая полностью изменила экономику и быт людей.

