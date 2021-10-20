Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

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Сергей Собянин заявил, что переход Москвы на зеленую энергетику не должен осуществляться за счет доходов населения. Об этом мэр столицы написал в своем блоге.

"За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв", – сказал мэр.

Собянин привел в пример негативный опыт о переходе на зеленую энергетику в Европе. Он считает, что такое политическое решение должно приниматься на основании желаний и потребностей людей.

Мэр также напомнил, что раньше в городе тепловые сети были разбиты на две части в условиях рыночных реформ, что привело к огромным потерям.

"В городе было закрыто 47 крупных тепловых центров, были ликвидированы угольные, мазутные котельные. Улучшилась экология, уменьшились тарифы. Теплоснабжение города стало на порядок лучше", – отметил Собянин.

Он также отметил, что на сегодняшний день Москва обладает самым большим парком электробусов. К концу года их число вырастет до тысячи, а через 6–7 лет в городе не останется дизельных автобусов.

"Мы первый крупный в мире город, который полностью перейдет на электротранспорт. Строительство базового рельсового электрического транспорта находится в динамике, превышающей динамику европейских стран. Это тоже экология, эффективность и комфорт в городе", – уточнил Собянин.

Мэр столицы назвал старение жилого фонда главной проблемой крупных городов. Он считает, что необходимо заниматься перестройкой хрущевок, а не установкой ветряков и солнечных батарей.

"Поэтому приняли решение о крупнейшей программе реновации. Мы сносим около 20 миллионов квадратных метров хрущевок, старых домов, в которых живут миллион человек. Аналогов такого рода программ в мире практически не существует. Эта программа реализуется конкретно и последовательно", – отметил он.

Собянин пояснил, что город должен развиваться не просто как организм, а таким образом, чтобы людям в нем было комфортно жить.

Ранее мэр Москвы рассказал, что объем выбросов углекислого газа на территории столицы с 1990 года сократился на четверть, несмотря на то что население увеличилось на треть. А выбросы вредных веществ в атмосферу в настоящее время в два раза ниже, чем 10 лет назад.

