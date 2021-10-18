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Город

09:10

Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

мэр Москвы экология город

Фото: sobyanin.ru

Объем выбросов углекислого газа на территории столицы с 1990 года сократился на четверть, несмотря на то что население увеличилось на треть. А выбросы вредных веществ в атмосферу в настоящее время в два раза ниже, чем 10 лет назад. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

"Развитие мегаполисов не препятствие, а ключ к решению многих экологических проблем", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что жители мегаполисов оставляют гораздо меньший экологический след по сравнению с жителями небольших поселений. Дело в том, что концентрация населения, эффективность расходования энергии в больших городах гораздо выше.

По его словам, в Москве реализуются крупные проекты, позволяющие улучшить экологию. Так, масштабная реконструкция Московского НПЗ позволила снизить сброс загрязненных стоков в Москву-реку на 99,9 процента и в 2,2 раза сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а сероводорода – в 9,6 раза.

Кроме того, Москва стала первым российским регионом, в котором запрещена реализация топлива ниже экологического класса "Евро-5".

Также, по словам градоначальника, экология в столице улучшается и за счет новых зеленых насаждений. За последние 11 лет в Москве высадили свыше 10 миллионов деревьев и кустарников.

Ранее мэр сообщал, что экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается. По его словам, подобный эффект достигается благодаря городским программам, модернизации общественного транспорта и автомобилистам, приобретающим машины лучшего качества.

Собянин напомнил, что новые корпуса Московского нефтеперерабатывающего завода на 99% "убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше". А именно они, по словам мэра, были одним из главных загрязнителей воздуха города.

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