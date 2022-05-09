20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Люберцах

09 мая, 23:58
Фото: телеграм-канал Mash
Аварийная остановка колеса обозрения произошла в Наташинском парке в городском округе Люберцы.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, в этот момент на колесе находилось 20 человек.
Аттракцион перевели на ручной режим работы, чтобы эвакуировать людей из кабинок. Погибших и пострадавших нет.
Уточняется, что сигнал о происшествии поступил спасателям в 22:50, эвакуацию людей завершили в 23:05.
Вечером 9 мая ряд СМИ сообщили, что в Люберцах загорелось колесо обозрения.
Ранее сообщалось, что девушка сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, позже она скончалась в реанимации.
До этого сообщалось, что в Казани в парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на 40-метровом аттракционе головой вниз из-за заевшего механизма. Люди 30 минут провисели вверх ногами на сорокаметровой высоте.
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