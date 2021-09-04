СК выясняет обстоятельства гибели девушки после падения с колеса обозрения на Урале

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Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки, которая сорвалась с неработающего колеса обозрения в городе Асбест Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.

Инцидент произошел утром в субботу, 3 сентября. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, позже она скончалась в реанимации.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Казани в парке развлечений "Кырлай" посетители застряли на 40-метровом аттракционе головой вниз. Отмечается, что аттракцион остановился из-за заевшего механизма.