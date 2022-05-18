Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Двое боевиков уничтожены в Махачкале в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщается на странице Национального антитеррористического комитета в соцсети "ВКонтакте".

Боевики готовили теракт на одном из энергетических объектов столицы Дагестана, скрываясь в Ленинском районе города.

"Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

В результате операции никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в КЧР трех сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории РФ), готовивших теракт на территории одного из объектов органов власти.

