09:13
Фото: Национальный антитеррористический комитет
Двое боевиков уничтожены в Махачкале в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщается на странице Национального антитеррористического комитета в соцсети "ВКонтакте".
Боевики готовили теракт на одном из энергетических объектов столицы Дагестана, скрываясь в Ленинском районе города.
"Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", – говорится в сообщении.
В результате операции никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в КЧР трех сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории РФ), готовивших теракт на территории одного из объектов органов власти.
Двое боевиков ликвидированы в Дагестане
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