09:55
Фото: телеграм-канал MASH
ФСБ России задержала в КЧР трех сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного суда), готовивших теракт. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.
По информации ведомства, задержанные являются гражданами РФ. По указанию боевиков ИГ они планировали провести теракт на территории одного из объектов органов власти. О каком именно объекте идет речь, в ЦОС не уточнили.
Ранее в Калужской области задержали четверых участников запрещенной в России террористической ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам". Один из них по указанию иностранных эмиссаров МТО планировал осуществление теракта на военных объектах региона.
Еще раньше в Ставропольском крае задержали сторонника "Исламского государства", готовившего теракт на транспортном объекте. По информации спецслужбы, задержанный планировал взорвать железнодорожный вокзал.
ФСБ пресекла подготовку теракта сторонниками ИГ в КЧР
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