Ликсутов заявил об отсутствии рисков отключения приложения "Московский транспорт"
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24 заявил, что рисков отключения приложения "Московский транспорт" нет.
"Рисков (отключения приложения "Московский транспорт". – Прим. ред.) практически нет. Все программисты, которые разрабатывали программное обеспечение, они либо наши сотрудники, либо российские, московские компании. Это залог того, что никакая изоляция сильным образом не скажется на наших всех проектах. Мы будем продолжать развивать все эти удобные сервисы, которые москвичам полюбились", – сообщил Ликсутов.
Среди основных задач мобильных сервисов Ликсутов назвал получение дополнительной информации и быстрых ответов на возникающие у пассажиров вопросы, а также облегчение для них поездок.
Ранее Ликсутов заявил, что весь транспорт, закупаемый столичными властями, производится в Российской Федерации. По его словам, Москва закупает 100% производящихся в РФ электробусов, 90% вагонов метро и почти 70% трамваев.
Он отметил, что всего за последние 10 лет столичные власти закупили свыше 11 тысяч единиц наземного городского транспорта.
Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:20 на телеканале Москва 24.
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