Боец ММА Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Бойца ММА Асхаба Магомедова задержали по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в октябре 2021 года спортсмен требовал от подростка деньги, угрожая насилием и распространением в СМИ позорящих его и близких сведений.

"Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе и Асхаба Магомедова", – отметили в органах.

Согласно статье Уголовного кодекса, задержанным грозит до 7 лет колонии.

Ранее Магомедов стал участником ДТП с тремя машина на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал в ночь на 6 мая. Боец ММА находился в Porsche, за рулем которого находился блогер Некоглай. В результате происшествия Магомедов получил травму головы.

