Утечка на теплосети на Новочеркасском бульваре в Москве ликвидирована

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На Новочеркасском бульваре в районе Марьино ликвидирована утечка на теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании.

"Вытекание ликвидировано в течение 20 минут, отключения потребителей нет", – говорится в сообщении.

Горячее водоснабжение осуществляется по штатной схеме.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы локализовали прорыв воды на Новочеркасском бульваре. Утечка произошла при проведении работ по подготовке к отопительному сезону.