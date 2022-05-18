Прорыв воды на Новочеркасском бульваре в районе Марьино локализован

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Городские службы Москвы локализовали прорыв воды на Новочеркасском бульваре в районе Марьино ЮВАО, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По данным служб, в районе Новочеркасского бульвара, дома 41 произошла утечка воды при проведении работ по подготовке к отопительному сезону.

Уточняется, что участок, где произошел прорыв, огорожен, там работают городские службы, обеспечение горячего водоснабжения происходит по резервным схемам.

В комплексе отметили, что подготовка к следующему осенне-зимнему сезону начинается сразу после окончания предыдущего, а гидравлические испытания являются одной из необходимых мер. На время проведения работ отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление для проверки состояния коммуникаций.

С помощью данных испытаний выявляются возможные ненадежные участки тепловых сетей и принимаются меры по их ликвидации.

Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы начались прошедшей ночью, а к настоящему времени отопление отключили в четверти жилых и нежилых зданий.

