Прорыв воды на Новочеркасском бульваре в районе Марьино локализован

14:08
Фото: Москва 24
Городские службы Москвы локализовали прорыв воды на Новочеркасском бульваре в районе Марьино ЮВАО, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
По данным служб, в районе Новочеркасского бульвара, дома 41 произошла утечка воды при проведении работ по подготовке к отопительному сезону.
Уточняется, что участок, где произошел прорыв, огорожен, там работают городские службы, обеспечение горячего водоснабжения происходит по резервным схемам.
В комплексе отметили, что подготовка к следующему осенне-зимнему сезону начинается сразу после окончания предыдущего, а гидравлические испытания являются одной из необходимых мер. На время проведения работ отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление для проверки состояния коммуникаций.
С помощью данных испытаний выявляются возможные ненадежные участки тепловых сетей и принимаются меры по их ликвидации.
Ранее сообщалось, что отключение отопления в Москве проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Работы начались прошедшей ночью, а к настоящему времени отопление отключили в четверти жилых и нежилых зданий.
На севере Москвы произошла авария в системе отопления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: