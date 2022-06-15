Очевидцы сообщили о прорыве трубы у станции метро "Братиславская"

Очевидцы сообщили о прорыве трубы на Братиславской улице, передает телеканал Москва 24.

По их словам, вода под напором в несколько метров бьет из люка у станции метро "Братиславская". На месте происшествия ждут приезда коммунальных служб. Подробности ЧП уточняются.

31 мая прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. В связи с аварийно-восстановительными работами движение на улице было полностью перекрыто в обоих направлениях. Также сообщалось, что авария привела к задержке автобусов т27, т38, Вк и Вч.