Движение перекрыли на улице Юных Ленинцев из-за аварийных работ

Прорыв трубы с горячей водой произошел в Кузьминках на улице Юных Ленинцев в районе дома 49, передает телеканал Москва 24.

В Дептрансе Москвы сообщили, что в связи с аварийно-восстановительными работами на улице Юных Ленинцев перекрыто движение в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на месте происшествия. Водителей призвали объезжать участок по Волгоградскому проспекту.

В районе происшествия также задерживаются автобусы т27, т38, Вк и Вч. Пассажиров призвали к внимательности и слушать объявления водителей.